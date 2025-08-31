82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 10:30
общество

С сентября в Новосибирске вступают в силу новые штрафы в ПДД

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске с 1 сентября начнут действовать новые правила дорожного движения, а также изменения в административном законодательстве.

Основное изменение — увеличение штрафов за непропуск автомобилей со спецсигналами до 7,5-10 тысяч рублей, а также возможное лишение прав на срок от шести месяцев до года. Также расширен список медицинских противопоказаний для водителей, включая расстройства психологического развития и проблемы с цветовым восприятием.

Изменится порядок медицинского освидетельствования на алкоголь: интервал между проверками на алкотестере увеличится до 25 минут, а для анализа мочи — до 30 минут. Также вырастут государственные пошлины: стоимость водительского удостоверения составит 4 тысячи рублей, регистрационных знаков — 3 тысячи, а свидетельства о регистрации автомобиля — 1,5 тысячи рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.