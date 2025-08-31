Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске на 1 сентября

Праздничные линейки в День знаний пройдут под аккомпанемент сильного дождя и холода. Спасатели призывают горожан к осторожности.

Празднование Дня знаний в Новосибирске и области окажется под угрозой срыва из-за резкого ухудшения погоды. Региональное управление РСЧС объявило экстренное предупреждение на 1 сентября в связи с ожидающимися сильными дождями и похолоданием.

По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, первый день осени принесет в регион настоящую непогоду. В Новосибирске ожидаются сильные осадки, а дневная температура в областной столице не поднимется выше +16 градусов. По области будет немногим теплее — от +14 до +19 градусов.

Такой прогноз погоды означает, что традиционные школьные линейки на открытом воздухе могут пройти в крайне некомфортных условиях. В связи с этим спасатели призывают жителей города и области, и в первую очередь родителей с детьми, проявлять повышенную осторожность, учитывать погодные условия и теплее одеваться.

Информация о грядущем похолодании подтверждает ранее опубликованные прогнозы. Прохладная и дождливая погода, по данным синоптиков, сохранится и в первые дни сентября, окончательно завершив летний сезон в регионе.

