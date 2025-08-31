82.76% -1.2
сегодня 15:38
недвижимость общество

Стали известны новые правила для владельцев жилья в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября в Новосибирске вступят в силу новые правила для владельцев жилья.

Согласно изменениям, для залога приватизированной или кооперативной квартиры теперь требуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи. Кроме того, члены семьи, не участвовавшие в приватизации, обязаны будут проживать по договору соцнайма, если дом признан аварийным и у них нет другого жилья, при этом они должны стоять на учете как нуждающиеся.

В ЕГРН начнут вносить данные о бывших и нынешних членах семьи собственника, если они имеют право пожизненного пользования квартирой. Также управляющие компании обязаны будут размещать годовые отчеты в ГИС ЖКХ в первом квартале следующего года для всех собственников. Об этом пишет портал infopro54.

Напомним, что с 1 сентября начнут действовать новые правила дорожного движения.

0
Валерия Митрохина
Журналист

