Стали известны новые правила для владельцев жилья в Новосибирске

С 1 сентября в Новосибирске вступят в силу новые правила для владельцев жилья.

Согласно изменениям, для залога приватизированной или кооперативной квартиры теперь требуется нотариально заверенное согласие всех членов семьи. Кроме того, члены семьи, не участвовавшие в приватизации, обязаны будут проживать по договору соцнайма, если дом признан аварийным и у них нет другого жилья, при этом они должны стоять на учете как нуждающиеся.

В ЕГРН начнут вносить данные о бывших и нынешних членах семьи собственника, если они имеют право пожизненного пользования квартирой. Также управляющие компании обязаны будут размещать годовые отчеты в ГИС ЖКХ в первом квартале следующего года для всех собственников. Об этом пишет портал infopro54.

