«Ты местный?»: толпа жестоко избила двух парней в Новосибирске

Нападение в Кировском районе произошло после безобидного вопроса. Пострадавшие получили сотрясение мозга и переломы.

Жестокое избиение двух молодых людей произошло в ночь на 29 августа в Кировском районе Новосибирска. Поводом для нападения группы из шести человек стал вопрос, являются ли парни местными жителями.

Как сообщает «КП-Новосибирск», инцидент развернулся на улице Виктора Шевелева. 24-летний Дмитрий провожал своего 26-летнего друга к такси, когда к ним подошли четверо незнакомцев. После вопроса «местные ли они?» и попытки уйти от конфликта, к нападавшим подъехала машина, из которой вышли еще двое.

По словам очевидцев, после этого один из агрессоров дал Дмитрию пощечину, а затем вся толпа набросилась на парней. Их повалили на землю и начали избивать ногами. Драка прекратилась только после того, как один из соседей пригрозил нападавшим из окна, крикнув, что выйдет и будет стрелять. После этого хулиганы скрылись.

В результате нападения Дмитрий получил серьезные травмы: врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и перелом носа. По словам его супруги, на лице у мужчины остался след от подошвы ботинка. Пострадавшие написали заявление в полицию.