Ученые из Новосибирска создали РНК-препарат от бешенства

Новосибирские ученые разработали препарат от бешенства.

Учёные из Кольцово Новосибирской области представили на форуме «Технопром-2025» новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства. Известно, что препарат активирует выработку интерферонов и воздействует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В лабораторных испытаниях он показал высокую эффективность против бешенства.

Сейчас препарат готовится к испытаниям на биологических моделях.

