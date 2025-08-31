82.76% -1.2
сегодня 14:26
наука

Ученые из Новосибирска создали РНК-препарат от бешенства

Фото: Сиб.фм

Новосибирские ученые разработали препарат от бешенства.

Учёные из Кольцово Новосибирской области представили на форуме «Технопром-2025» новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства. Известно, что препарат активирует выработку интерферонов и воздействует на РНК- и ДНК-содержащие вирусы. В лабораторных испытаниях он показал высокую эффективность против бешенства.

Сейчас препарат готовится к испытаниям на биологических моделях.

Напомним, что в новосибирских школах обновляют медицинские пункты и завершают ремонты.

Валерия Митрохина
Журналист

