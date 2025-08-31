82.76% -1.2
сегодня 15:10
общество

В Новосибирске появятся новые учебники истории

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября в школах Новосибирска начнут использовать обновленные учебники истории.

По данным Вести-Новосибирск, новые учебники стали компактнее, с множеством иллюстраций и карт, и даже включают QR-коды для доступа к дополнительным материалам.

Учитель истории Ольга Попова отметила, что учебники стали более интересными. Так, например, для 5-7 классов вводится новый курс «История родного края» с экскурсиями и выставками.

В свою очередь, краевед Алексей Корзюк подчеркнул важность изучения уникальной истории Западной Сибири.

Напомним, что Дожди и прохлада ожидают новосибирских школьников в День знаний.

1
Валерия Митрохина
Журналист

