В Новосибирске продают олимпийскую медаль 1936 года

На крупнейшей российской площадке объявлений Avito появился необычный и потенциально сенсационный лот. Житель Новосибирска выставил на продажу награду, которую он называет оригинальной серебряной медалью с Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Стоимость артефакта составляет 45 000 рублей.

Объявление под номером № 7393581835 было опубликовано вечером 19 августа. Оно уже набрало 131 просмотр. В описании продавец лаконично указывает: «Олимпийская медаль 1936 года. Серебро. Цена 45 тысяч рублей». К лоту прикреплены фотографии, на которых запечатлена медаль с характерным для Игр-36 дизайном.

