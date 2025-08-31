82.76% -1.2
сегодня 06:15
общество

В Новосибирске продают олимпийскую медаль 1936 года

Фото: Авито

На крупнейшей российской площадке объявлений Avito появился необычный и потенциально сенсационный лот. Житель Новосибирска выставил на продажу награду, которую он называет оригинальной серебряной медалью с Олимпийских игр 1936 года в Берлине.

Стоимость артефакта составляет 45 000 рублей.

Объявление под номером № 7393581835 было опубликовано вечером 19 августа. Оно уже набрало 131 просмотр. В описании продавец лаконично указывает: «Олимпийская медаль 1936 года. Серебро. Цена 45 тысяч рублей». К лоту прикреплены фотографии, на которых запечатлена медаль с характерным для Игр-36 дизайном.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выставили на продажу Олимпийскую медаль довоенных лет.

Кристина Уколова
Журналист

