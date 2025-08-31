В Новосибирске сорвался тендер на реконструкцию парка «Каменка»

Подрядчики проигнорировали крупный контракт на 56 миллионов рублей. Параллельно с этим в третий раз не состоялся тендер на строительство ливневки в том же районе.

Проект долгожданного благоустройства парка «Каменка» в Новосибирске столкнулся с серьезными проблемами: власти не смогли найти подрядчика для выполнения работ. Муниципальная «Дирекция городских парков» была вынуждена повторно объявить тендер после того, как на первый аукцион не было подано ни одной заявки.

Согласно информации с портала госзакупок, начальная стоимость контракта осталась прежней и составляет внушительные 56,4 миллиона рублей. Победитель аукциона должен будет завершить все работы по облагораживанию зеленой зоны до 1 сентября 2026 года. Теперь заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 8 сентября.

Ситуацию усугубляет тот факт, что это не единственная неудачная закупка, связанная с этой территорией. Параллельно городские власти уже в третий раз пытаются найти подрядчика на строительство ливневой канализации в пойме той же реки Каменка. Этот, казалось бы, менее масштабный контракт стоимостью 9,4 миллиона рублей также не вызвал интереса у строительных компаний.

Таким образом, оба ключевых тендера, от которых зависит будущее реконструкции популярной у горожан зеленой зоны, оказались провалены. Пока власти не найдут подрядные организации, готовые взяться за эти проекты, развитие парка «Каменка» остается под вопросом.

