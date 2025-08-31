В Новосибирске ужесточили правила для водителей

С 1 сентября вступают в силу новые штрафы, расширенный список медицинских запретов и более строгие правила проверки на алкоголь.

С началом осени новосибирцев ждет целый ряд серьезных нововведений, которые значительно ужесточают правила дорожного движения и финансовую ответственность за их нарушение. Новые штрафы для водителей и измененные процедуры контроля вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

Самое резонансное изменение касается непропуска транспорта со спецсигналами. Теперь за такое нарушение предусмотрен не только кратно возросший штраф за непропуск скорой помощи — от 7,5 до 10 тысяч рублей, — но и альтернативное, более суровое наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до года. Важно отметить, что под действие нормы подпадают не только машины с официальной окраской, но и любой транспорт с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

Кроме того, расширен перечень медицинских противопоказаний к вождению. В список добавлены такие диагнозы, как аутизм, синдром Аспергера, а также серьезные расстройства цветового зрения. При этом подчеркивается, что окончательное решение о допуске к управлению будет приниматься врачебной комиссией в индивидуальном порядке для каждого конкретного случая.

Ужесточается и процедура проверки на алкоголь. Теперь, чтобы исключить погрешность, между двумя тестами на алкотестере должен быть выдержан интервал в 25 минут. Если же водитель по физиологическим причинам не может сдать анализ мочи, его в обязательном порядке направят на анализ крови.

Наконец, водителей ждет и прямой финансовый удар в виде повышения государственных пошлин. Госпошлина на права вырастет до 4 тысяч рублей, получение госномеров обойдется в 3 тысячи, а за свидетельство о регистрации транспортного средства придется заплатить 1,5 тысячи рублей.