Вандалы уничтожили новую липовую аллею у Центрального парка

Десятки молодых деревьев, высаженных всего несколько месяцев назад, были варварски сломаны. В «Горзеленхозе» готовят заявление в полицию.

Акт вандализма произошел в самом центре Новосибирска: в ночь на 31 августа неизвестные уничтожили целую липовую аллею, высаженную у Центрального парка со стороны улицы Ядринцевской всего пару месяцев назад, в июне 2025 года.

Первыми тревогу забили местные жители. Утром в субботу одна из горожанок, вышедшая на прогулку с собакой, обнаружила шокирующую картину и сняла ее на видео. Кадры, опубликованные в телеграм-канале «АСТ-54», показывают крупные трехметровые саженцы, варварски сломанные пополам. Автор видео, не сдерживая эмоций, комментирует, что на такое невозможно смотреть без слез.

На инцидент уже отреагировали в МАУ «Горзеленхоз». В учреждении сообщили, что по факту случившегося будет незамедлительно подано заявление в полицию для поиска и наказания виновных.

Новосибирцы в социальных сетях выражают негодование и надежду, что найти вандалов не составит труда. Центр города оснащен камерами видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления. Этот случай стал очередным в череде актов вандализма, захлестнувших город в последнее время.

