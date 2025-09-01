Аналитики перечислили прибыльные вакансии в Новосибирске в сентябре

Сервис по поиску работы «Зарплата.ру» назвал самые высокооплачиваемые позиции на рынке труда Новосибирской области в сентябре.

Анализ вакансий показал, что наибольший доход предлагают топ-менеджерам и IT-специалистам. Об этом пишет издание НГС.

Лидером рейтинга стала должность технического директора в IT-сфере с ежемесячным окладом до 350 тысяч рублей. На втором месте — финансовый директор с зарплатой от 250 тысяч. Frontend-разработчикам в аккредитованных компаниях готовы платить от 200 тысяч рублей.

Среди высокооплачиваемых профессий также оказались врачи: анестезиолог-реаниматолог и специалист по медицинской профилактике могут получать около 150 тысяч рублей. Замыкает топ тракторист-машинист на строительстве железных дорог с доходом от 100 тысяч рублей.

