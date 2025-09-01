82.76% -1.2
сегодня 18:20
общество

Бывшего директора новосибирского МУП «Спецавтохозяйство» ждет суд по иску о конфискации имущества

Фото: PxHere

Кировский районный суд Новосибирска 29 сентября 2025 года начнет рассмотрение иска прокурора Новосибирской области к экс-директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову.

Прокуратура требует обращения в доход государства имущества на сумму свыше 114 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2024 годы Зыков приобрел имущество, стоимость которого существенно превышает его официальные доходы. Часть активов была зарегистрирована на его сожительницу Наталью Турок.

Исковое заявление прокурора содержит требование о конфискации всего выявленного имущества, признанного несоразмерным законным доходам бывшего директора муниципального предприятия.

Кристина Уколова
Журналист

