82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 08:48
общество

Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд

Фото из открытых источников, соц.сети

В Новосибирске опубликовали местных звезд в их школьное время.

Сегодня, 1 сентября, отмечается государственный праздник День знаний. В честь этого Сиб.фм решил показать архивные фотографии популярных звезд, которые когда-то жили в Новосибирске.

Певец Шура (Александр Медведев)

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 2

Шура учился в общеобразовательной школе №110 (в наст. время гимназия №12), но так и не окончил ее. С учебного заведения певец ушел после шестого класса со справкой о «неполном среднем образовании», после чего уехал в Ригу, где успешно освоил программу подготовки флористов-дизайнеров и получил диплом.

Актер Павел Прилучный

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 3

Прилучный окончил музыкальную школу по классу фортепиано, также в юности занимался боксом и хореографией. Он окончил экстерном школу и поступил в Новосибирское государственное театральное училище.

Блогер Дава (Давид Манукян)

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 4

Дава в детстве занимался бальными танцами, что стало основой его будущей деятельности и карьерного пути. Также он закончил новосибирскую гимназию №7.

Певец Митя Фомин

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 5

Фомин учился в школе №158, где впервые столкнулся с буллингом, а еще встретил там свою детскую влюбленность в первого учителя.

Певица Пелагея (Пелагея Ханова)

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 6

Пелагея училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве, а также в школе № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии.

Актер Никита Кологривый

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 7

Скандальный актер учился в гимназии №12 (ранее школа №110). Одноклассники отзывались о нем хорошо, говоря, что Никита всегда был очень веселым и неконфликтным.

Элджей (Алексей Узенюк)

Фото Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд 8

Окончил новосибирскую школу №33, где также учился его младший брат Даниил. Учителя положительно отзывались об Алексее, говоря, что он всегда хорошо учился школе, также они отмечали его самостоятельность и спокойствие.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.