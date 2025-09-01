Дава с челкой и Элджей без белых линз: опубликованы школьные фото новосибирских звезд

В Новосибирске опубликовали местных звезд в их школьное время.

Сегодня, 1 сентября, отмечается государственный праздник День знаний. В честь этого Сиб.фм решил показать архивные фотографии популярных звезд, которые когда-то жили в Новосибирске.

Певец Шура (Александр Медведев)

Шура учился в общеобразовательной школе №110 (в наст. время гимназия №12), но так и не окончил ее. С учебного заведения певец ушел после шестого класса со справкой о «неполном среднем образовании», после чего уехал в Ригу, где успешно освоил программу подготовки флористов-дизайнеров и получил диплом.

Актер Павел Прилучный

Прилучный окончил музыкальную школу по классу фортепиано, также в юности занимался боксом и хореографией. Он окончил экстерном школу и поступил в Новосибирское государственное театральное училище.

Блогер Дава (Давид Манукян)

Дава в детстве занимался бальными танцами, что стало основой его будущей деятельности и карьерного пути. Также он закончил новосибирскую гимназию №7.

Певец Митя Фомин

Фомин учился в школе №158, где впервые столкнулся с буллингом, а еще встретил там свою детскую влюбленность в первого учителя.

Певица Пелагея (Пелагея Ханова)

Пелагея училась в музыкальной школе при Институте имени Гнесиных в Москве, а также в школе № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии.

Актер Никита Кологривый

Скандальный актер учился в гимназии №12 (ранее школа №110). Одноклассники отзывались о нем хорошо, говоря, что Никита всегда был очень веселым и неконфликтным.

Элджей (Алексей Узенюк)

Окончил новосибирскую школу №33, где также учился его младший брат Даниил. Учителя положительно отзывались об Алексее, говоря, что он всегда хорошо учился школе, также они отмечали его самостоятельность и спокойствие.