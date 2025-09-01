«Мы верим в сибирскую науку»: Никита Жильцов о технологиях ИИ для городской среды и партнерстве с НГУ

«Ростелеком» – один из постоянных участников «Технопрома» и в этом году компания снова представила на площадке форума свои ИТ-решния. Об этом, а также о технологических разработках для Новосибирска и других сибирских городов читателям Сиб.фм рассказал Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибири.

В этом году на стенде оператора представлены детекторы видеоаналитики для умного города: детектор силуэтов, способный фокусироваться на конкретных объектах, и детектор пересечения линий, который реагирует на нарушение установленных границ. Решения предназначены для интеграции в системы видеонаблюдения и призваны повысить уровень безопасности в общественных местах.

«В этом году мы рады представить результаты совместной работы с Новосибирским государственным университетом – коллеги из НГУ ведут деятельность по разработке отечественных средств видеоаналитики, которые работают, в первую очередь, в сферах транспорта и общественной безопасности», – рассказывает Никита Жильцов.

Он напомнил о том, что совместная работа началась еще в 2023 году, во время очередной волны грантов для вузов, ведущих прикладные научные разработки. НГУ обратился к нам и пригласил стать индустриальным партнером. «Мы согласились, потому что поверили в сибирскую науку», — отмечает Никита Жильцов.

Текущая задача совместной работы, подчеркнул Никита Жильцов, – перейти от больших платформенных решений регионального уровня, которые требуют огромного количества ресурсов, к чему-то менее масштабному, локальному – но с тем же набором функций. Чтобы такой программно-аппаратный комплекс можно было установить, например, в автомобиль.

«Что это дает? Анализ людского и машинного трафика, распознавание лиц, учет разного рода неполадок – вроде ям на дорогах, перекошенных бордюров, грязных и трудноразличимых дорожных знаков. Чтобы власти оперативнее на это реагировали».

Именно локальные ПАК стали в этом году основным продуктом провайдера на выставке. В других сибирских городах также работают «большие» платформенные решения «Нетрис» – и в дальнейшем там могут быть применены наработки, представленные на «Технопроме» и «обкатанные» на улицах Новосибирска.

«Также в наших дальнейших планах – продолжение развития интеллектуальной транспортной системы для Новосибирска. На горизонте следующего года количество умных светофоров на ключевых улицах города может превысить две сотни», – продолжает Никита Жильцов.

Чем больше таких светофорных объектов, тем лучше работают алгоритмы адаптивного регулирования транспортных потоков.

Работа уже идет – и результаты уже есть. Самым наглядным примером, по словам Никиты Жильцова, может быть снижение количества ДТП и рост пропускной способности в тех районах, где внедряются ИТ-решения. Например, в прошлом году пилотные включения адаптивного регулирования на крупных транспортных развязках Новосибирска позволили увеличить пропускную способность на 12-15%.