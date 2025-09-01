Названа сумма инвестиций в новые здания новосибирского Академпарка

В новосибирском технопарке планируется строительство пяти новых производственных корпусов.

Инвестиционный объем проекта оценивается примерно в 8 миллиардов рублей. Согласно сообщению, порядка 3 миллиардов рублей из этой суммы составят бюджетные средства, которые будут направлены на строительство инженерных сетей и производственной инфраструктуры.

Общая площадь новых зданий составит 74 тысячи квадратных метров. После ввода объектов в эксплуатацию на их территории планируется создать около двух тысяч рабочих мест.

В составе комплекса предусмотрены арендные помещения, общественные пространства, кафе, а также производственный центр для развития бизнеса. Кроме того, в технопарке появится павильон «Фабрика научного кино» для реализации кинопроектов.

