сегодня
01 сентября, 22:42
пробки
1/10
погода
+12.7°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 18:46
экономика

Названа сумма инвестиций в новые здания новосибирского Академпарка

Фото: Сиб.фм

В новосибирском технопарке планируется строительство пяти новых производственных корпусов.

Инвестиционный объем проекта оценивается примерно в 8 миллиардов рублей. Согласно сообщению, порядка 3 миллиардов рублей из этой суммы составят бюджетные средства, которые будут направлены на строительство инженерных сетей и производственной инфраструктуры.

Общая площадь новых зданий составит 74 тысячи квадратных метров. После ввода объектов в эксплуатацию на их территории планируется создать около двух тысяч рабочих мест.

В составе комплекса предусмотрены арендные помещения, общественные пространства, кафе, а также производственный центр для развития бизнеса. Кроме того, в технопарке появится павильон «Фабрика научного кино» для реализации кинопроектов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске создается крупнейший в России частный технопарк.

Денис Дычаковский
Журналист

