Новосибирец напал на полицейского

Полиция проводит проверку по факту хулиганства в Советском районе Новосибирска.

Сегодня, 1 сентября, в Советском районе Новосибирска во время подготовки к торжественной линейке мужчина нарушил общественный порядок, выразив неуважение к обществу. Также он не отреагировал на замечание инспектора по делам несовершеннолетних, а после чего применил физическую силу к сотруднику полиции.

В результате мужчина был задержан патрульным нарядом и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

