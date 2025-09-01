82.76% -1.2
сегодня 15:53
проиcшествия

Новосибирец напал на полицейского

Фото: Сиб.фм

Полиция проводит проверку по факту хулиганства в Советском районе Новосибирска.

Сегодня, 1 сентября, в Советском районе Новосибирска во время подготовки к торжественной линейке мужчина нарушил общественный порядок, выразив неуважение к обществу. Также он не отреагировал на замечание инспектора по делам несовершеннолетних, а после чего применил физическую силу к сотруднику полиции.

В результате мужчина был задержан патрульным нарядом и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске неизвестный ломает липы у Центрального парка.

Валерия Митрохина
Журналист

