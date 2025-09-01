Новосибирск пополнился современной школой: в микрорайоне «Стрижи» стартовал учебный год в новом здании школы №222

Школа № 222 открыла двери для учеников. 1300 ребят начали учебный год в новом здании. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев принял участие в торжественном открытии и поздравил учащихся и педагогов школы с новосельем и Днем знаний.

«Сегодня в школе № 222 двойной праздник. Я от всей души поздравляю всех вас с Днём знаний и с открытием новой школы! Школа получилась замечательная – второй такой в городе Новосибирске нет. Она состоит из двух корпусов. Первый корпус – это просторные классы, библиотека, столовая, лаборатории, мастерские. A второй – это специальный корпус для занятий спортом, где можно проводить уроки дополнительного образования», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

Школу № 222 в микрорайоне «Стрижи» строили по нетиповому проекту – необходимо было «вписать» школьные корпуса в плотную городскую застройку. На улице Кубовой в окружении старых многоэтажек возвели два отдельно стоящих корпуса – учебный и спортивный. В общей сложности школа заняла 18 тыс. квадратных метров. В четырехэтажном учебном здании первые два этажа полностью отдали начальной школе, кабинеты 5-11-х классов разместили на третьем и четвертом этажах.

В учебном корпусе обустроен обеденный зал на 450 мест, есть помещения для приготовления пищи, оборудованы библиотечно-информационный центр, студия звуко- и видеозаписи. Здесь же разместили мастерские, кабинеты физики, химии, информатики, кабинеты дополнительного образования, где школьники будут заниматься в том числе робототехникой, а также центр детских инициатив.

Нестандартно подошли и к дизайну образовательного пространства. Сделали акцентные стены, оформив их научными формулами, фактами из астрономии, истории, а также мотивирующими цитатами русских классиков.

В спортивном корпусе, состоящим из двух этажей, разместили зал для занятий боксом, а также залы для игровых видов спорта: мини-футбола, волейбола и баскетбола. Здесь для воспитанников оборудовали раздевалки и душевые.

Новая школа делает ставку на качественное общее и дополнительное образование. Основные направления – математика и естественно-научное, эти предметы в школе будут преподавать педагоги-новаторы с высшей квалификационной категорией. При этом в коллективе много молодых специалистов, педагогов – победителей городских профессиональных конкурсов. Как отметил директор образовательного учреждения Денис Яковлев, сформировано ядро молодых, активных педагогов.

«Новосибирск учит и раскрывает таланты ребят, которые с юных лет добиваются результатов на российских и международных олимпиадах. Поэтому нам важно создавать для них комфортную образовательную среду», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Всего в этом году в Новосибирске создано 2825 учебных мест. За счет реконструкции здания на улице Зыряновской открыт новый корпус школы № 19 на 300 мест, столько же создано в школе № 32 за счет ремонта в рамках национального проекта «Молодежь и дети», по которому в Новосибирске в этом году ремонтируют 20 школ. Строятся дополнительные корпуса для Экономического лицея и лицея № 113.