Новосибирские ученые создали новый препарат от бешенства

РНК-препарат от бешенства разработали ученые из столицы Сибири.

Ученые из Кольцово на форуме «Технопром-2025» представили новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства.

Известно, что препарат активирует выработку интерферонов и эффективно воздействует на вирусы, содержащие РНК и ДНК. В ходе лабораторных испытаний он показал высокую эффективность.

Сейчас препарат готовится к испытаниям на биологических моделях.

