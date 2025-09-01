82.76% -1.2
сегодня 07:18
наука

Новосибирские ученые создали новый препарат от бешенства

Фото: Сиб.фм

РНК-препарат от бешенства разработали ученые из столицы Сибири.

Ученые из Кольцово на форуме «Технопром-2025» представили новый РНК-препарат, способный подавлять вирус бешенства.

Известно, что препарат активирует выработку интерферонов и эффективно воздействует на вирусы, содержащие РНК и ДНК. В ходе лабораторных испытаний он показал высокую эффективность.

Сейчас препарат готовится к испытаниям на биологических моделях.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области построят центр радиационных испытаний за 5 млрд рублей.

0
Валерия Митрохина
Журналист

