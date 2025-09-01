Новосибирский министр образования и его замы показали архивные школьные фото

Минобразования НСО показало редкие школьные кадры.

В честь праздника Дня знаний, который ежегодно отмечается 1 сентября, Министерство образования Новосибирской области опубликовало в соцсетях свои архивные фото.

На редких снимках представлены: министр образования НСО Мария Жафярова; заместитель министра образования Светлана Малина; начальник управления бюджетного процесса минобразования НСО Валентин Шварцкопп; директор НИМРО Наталья Ярославцева; начальник управления материальных ресурсов минобразования НСО Сергей Шарф.

“С праздником вас! С 1 сентября! Для каждого из нас этот день— как маленький Новый год: он всегда был и остаётся особенным. Давайте вместе вспомним самые тёплые и веселые школьные моменты!”, — написало Министерство в соцсети ВКонтакте.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фото местных звезд в их школьное время.