Осенний призыв в армию стартует в октябре 2025 года

Осенняя призывная кампания 2025 года в России начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.

В этот период на срочную военную службу планируется призвать более 100 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Для некоторых категорий граждан установлены особые сроки призыва. Жители районов Крайнего Севера будут призываться с 1 ноября по 31 декабря, а для проживающих в сельской местности призывная кампания пройдет с 15 октября по 31 декабря. Педагогические работники осенью не призываются — для них установлен весенний призыв с 1 мая по 15 июля.

Срок службы для всех призывников составляет 12 месяцев с момента прибытия на сборный пункт. Все военнообязанные проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого определяется категория годности к службе — от «А» (полная годность) до «Д» (полная непригодность).

Повестки в военкомат рассылаются как в традиционной бумажной форме, так и в электронном виде через портал Госуслуг. Электронная повестка считается врученной через 7 дней после размещения в реестре, даже если призывник не ознакомился с ней.

За неявку в военкомат без уважительной причины предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 тысяч рублей, а за систематическое уклонение — уголовная ответственность.

Призывникам рекомендуется заранее подготовить необходимые документы: паспорт, военный билет, документы об образовании и медицинские справки, подтверждающие наличие заболеваний. В случае невозможности явиться в военкомат в указанный срок необходимо заранее уведомить военный комиссариат.