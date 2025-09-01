Прокуратура добилась погашения многомиллионной задолженности новосибирским МУП

Татарская межрайонная прокуратура в ходе проверки соблюдения законодательства о закупках выявила нарушение в деятельности МУП «ТТС».
Как сообщает прокуратура Новосибирской области, предприятие допустило просрочку оплаты за поставленные топливно-энергетические ресурсы.
Межрайонный прокурор внес представление директору организации с требованием устранить нарушения. После рассмотрения документа руководство предприятия погасило задолженность в полном объеме, составившую 11,2 млн рублей.
