сегодня
01 сентября, 17:17
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня
01 сентября, 17:17
пробки
5/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 16:20
общество

Сентябрь в Новосибирске насыщен культурными событиями

Фото: Сиб.фм

Сентябрь в Новосибирске обещает быть насыщенным на культурные события. После летнего затишья городские площадки готовятся к премьерам, концертам и фестивалям.

Театральный сезон откроется несколькими премьерами. Театр Афанасьева представит постановку «Месяц в деревне» по Тургеневу, «Глобус» — новое прочтение «Дамы с собачкой» Чехова, а «Старый дом» — спектакль по рассказам Хармса «Скасска». Оперный театр покажет обновленную версию балета «Чиполлино».

В музыкальной афише месяца — выступления самых разных исполнителей. Новосибирцев ждут концерты Надежды Кадышевой с ансамблем «Золотое кольцо», рэпера Хаски, группы «Люмен», Тимы Белорусских, а также андеграунд-исполнителей.

В сентябре в городе пройдет несколько крупных фестивалей. Жителей ждут Фестиваль современного искусства, Парад российского студенчества на Михайловской набережной, фестиваль научного кино «Кремний» и фестиваль азиатской культуры VK Asian Dragon Fest.

Любители шоу также найдут для себя интересные события: танцевальный мюзикл «Гранд. История в отеле», иллюзионное шоу Артема Кульвица и выступления известных комиков.

Сентябрь в Новосибирске предлагает разнообразную культурную программу для всех вкусов и возрастов, ознаменовав активное начало нового сезона.

Кристина Уколова
Журналист

