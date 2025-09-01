Спасатели ликвидировали 91 пожар за неделю в Новосибирской области

С 25 по 31 августа пожарно-спасательные подразделения Новосибирской области ликвидировали 91 пожар, включая 31 возгорание сухой травы и мусора.

По данным ГУ МЧС по региону, за этот период травмы получили четыре человека, двоих из которых удалось спасти.

Наиболее крупным происшествием стал пожар в двухэтажном заброшенном здании на улице Обская, который произошел 26 августа. К моменту прибытия первых пожарных расчетов строение было полностью охвачено огнем. Спасателям потребовалось менее полутора часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара было уничтожено здание общей площадью 250 квадратных метров.

Для тушения пожара были привлечены 27 сотрудников МЧС и семь единиц спецтехники. Пострадавших при ликвидации возгорания не зафиксировано.

