«Тряпочки» вне закона: водителей Новосибирска ждет новый штраф

С 1 сентября за перевозку детей с использованием адаптеров и бескаркасных кресел будут штрафовать на 3000 рублей. Для такси наказание в разы строже.

С 1 сентября новосибирских водителей ждет важное изменение в правилах, касающееся перевозки детей в автомобилях. Под полный запрет попали все так называемые «заменители» детских удерживающих устройств — бескаркасные «тряпочки», адаптеры-треугольники и направляющие лямки. Теперь по закону маленьких пассажиров можно перевозить исключительно в сертифицированных детских автокреслах или бустерах, соответствующих их весу и росту.

Причина такого жесткого запрета — крайняя опасность этих приспособлений. Эксперты неоднократно доказывали, что при резком торможении или ДТП такие «тряпочки» не выдерживают нагрузки. Вместо того чтобы защищать, они могут нанести серьезный вред: штатный ремень безопасности смещается и давит на шею или живот ребенка, что чревато тяжелейшими травмами и даже гибелью.

За нарушение новых правил предусмотрен серьезный штраф. Для частных водителей он составит 3000 рублей. Однако для юридических лиц, таких как службы такси или компании, занимающиеся перевозками, наказание будет гораздо строже — до 100 тысяч рублей.

Особое внимание инспекторы ГИБДД будут уделять именно такси, где использование лямочных фиксаторов было распространенной практикой. Пассажирам также стоит быть бдительными: если водитель предлагает такое устройство вместо полноценного кресла, это повод не только отказаться от поездки, но и сообщить о нарушении в таксопарк.

Это нововведение — часть большого пакета изменений для водителей, вступающих в силу с начала осени.

