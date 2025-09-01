Учёные из Новосибирска придумали методику для безопасного обследования плотин ГЭС

Учёные НГТУ НЭТИ совместно со специалистами Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН создали инновационную технологию для диагностики плотин гидроэлектростанций.

Новая методика выявляет такие дефекты, как трещины и зоны фильтрации, без необходимости остановки работы ГЭС и без причинения какого-либо ущерба сооружению.

Как пояснили разработчики, ключевой целью исследований была демонстрация возможностей неразрушающих пассивных сейсмических методов. Эти подходы позволяют не только обнаруживать скрытые проблемы в конструкции плотины, но и давать качественное обоснование причин их возникновения.

Апробация технологии прошла на одной из ГЭС, расположенной в районе вечной мерзлоты. В ходе работ применялись два метода: анализ стоячих волн и сейсмоэмиссионная томография. В результате специалистам удалось идентифицировать опасную зону фильтрации на тридцатиметровой глубине — дефект, способный со временем привести к серьёзной аварии. Для проведения исследований было выполнено свыше 700 замеров с использованием собственного программного обеспечения, разработанного молодыми учёными из НГТУ и НГУ.

Методика уже подтвердила свою высокую эффективность и готова к применению не только для оценки состояния плотин, но и для диагностики мостов, автомобильных дорог, зданий и даже природных объектов, таких как пещеры. В настоящее время научная группа продолжает работы, исследуя объекты по всей России и за её пределами.

