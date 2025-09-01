82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 18:49
пробки
6/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 18:49
пробки
6/10
погода
+15.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 16:45
общество

Улицу Революции в Новосибирске будет закрыта для проезда грузовиков

Фото: freepik.com

Мера вводится для минимизации нагрузки на инфраструктуру транспорта в Новосибирске.

Улицу Революции будет закрыта для проезда грузового транспорта с 6 до 22 часов. Ответ мэрии по данному вопросу, подтверждающий это, опубликовал новосибирский общественник Евгений Митрофанов в своем телеграм-канале.

Это делается в целях оптимизации логистики и минимизации нагрузки на транспортную инфраструктуру города Новосибирска, сообщается в ответ мэрии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске фура заблокировала проезд на Станционной 1 августа.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.