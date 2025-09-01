Улицу Революции в Новосибирске будет закрыта для проезда грузовиков

Мера вводится для минимизации нагрузки на инфраструктуру транспорта в Новосибирске.

Улицу Революции будет закрыта для проезда грузового транспорта с 6 до 22 часов. Ответ мэрии по данному вопросу, подтверждающий это, опубликовал новосибирский общественник Евгений Митрофанов в своем телеграм-канале.

Это делается в целях оптимизации логистики и минимизации нагрузки на транспортную инфраструктуру города Новосибирска, сообщается в ответ мэрии.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске фура заблокировала проезд на Станционной 1 августа.