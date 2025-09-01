В Новосибирске объявлены новые штрафы и запреты ГИБДД с 1 сентября

Какие нововведения вступают в силу в сентябре – в материале Сиб.фм.

Игнорирование скорой помощи – штраф до 10 000 рублей

Одним из самых заметных нововведений является существенное увеличение штрафов за непредоставление приоритета специализированному транспорту. Если ранее за данное нарушение полагались сравнительно небольшие штрафы, то теперь сумма может достигать от 7,5 до 10 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предусмотрено лишение прав на период от шести месяцев до одного года.

Важно отметить, что наказание будет применяться даже к водителям, не уступившим дорогу машинам без специальной цветографической окраски, но с включенными звуковыми и световыми сигналами. Это означает, что обычный автомобиль с проблесковым маячком на крыше теперь обладает тем же приоритетом, что и машина скорой помощи.

Аутизм и дальтонизм – новые ограничения на вождение

Грядут радикальные перемены и в отношении медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. С начала сентября перечень заболеваний, препятствующих вождению, будет существенно расширен. Теперь в него включены общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта.

Наиболее спорным является решение относительно нарушений зрения. Ранее запрет на вождение распространялся только на лиц с полной цветовой слепотой – ахроматопсией, при которой человек видит мир в черно-белых тонах. Теперь под ограничения подпадают любые аномалии цветового зрения, включая частичный дальтонизм. Водителям, не различающим красный и зеленый цвета, может быть отказано в выдаче водительского удостоверения.

Петр Шкуматов, возглавляющий рабочую группу Народного фронта «Защита прав автомобилистов», подтверждает, что решение о допуске к управлению транспортным средством будет приниматься врачебной комиссией в индивидуальном порядке. Однако на практике это может привести к тому, что тысячи людей с легкими формами аутизма или цветовой слепоты лишатся возможности управлять автомобилем.

Процедура проверки на алкоголь станет дольше

Процесс освидетельствования на состояние опьянения претерпит изменения, станет более строгим и продолжительным по времени. Основное изменение — увеличение интервала между двумя обязательными тестами с использованием алкотестера с 15-20 минут до 25 минут. Это означает, что водитель, в отношении которого возникли подозрения в употреблении алкоголя, проведет на месте освидетельствования не менее получаса.

Вводится обязательное подписание «добровольного информированного согласия» на медицинское вмешательство. В случае, если водитель не может предоставить образец мочи для анализа, его автоматически направят на взятие крови. У лиц, пострадавших в ДТП, и у лиц с признаками отравления, будут брать оба образца биологического материала – мочу и кровь.

Водительские права подорожают почти вдвое

Повышение государственных пошлин станет ощутимым для тех, кто планирует получить водительское удостоверение или зарегистрировать транспортное средство. Стоимость водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей, что является значительной суммой для многих регионов. Номерные знаки будут стоить 3 тысячи рублей, а свидетельство о регистрации транспортного средства – полторы тысячи рублей.

Для сравнения, несколько лет назад стоимость водительских прав составляла 2 тысячи рублей. Теперь общие расходы на оформление всех необходимых документов для нового автомобиля могут превысить 10 тысяч рублей, не включая стоимость страховки и другие обязательные платежи.

Что еще изменилось в 2025 году?

Изменения в сентябре – это лишь часть масштабной реформы правил дорожного движения. С января 2025 года штрафы за большинство нарушений будут увеличены в полтора раза. При этом размер скидки за быструю оплату штрафа уменьшится с 50% до 25%, но срок льготной оплаты будет увеличен с 20 до 30 дней.

Использование телефона за рулем будет наказываться штрафом в размере 2500 рублей, даже если автомобиль стоит в пробке. Выезд на перекресток при образовавшемся заторе будет стоить 3 тысячи рублей вместо прежней тысячи. При повторном нарушении отсутствия полиса ОСАГО штраф будет составлять 5 тысяч рублей.

Камеры видеонаблюдения с расширенным функционалом смогут фиксировать не только превышение скорости, но и такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения, пересечение сплошной линии разметки. Кроме того, они будут автоматически выписывать штрафы за остановку в запрещенных местах, даже если она была совершена на короткое время.