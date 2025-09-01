82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 11:08
пробки
4/10
погода
+13.8°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 10:00
общество

В Новосибирске опубликованы новые правила осеннего призыва

Фото: Сиб.фм

Стали известны изменения в правилах призыва в армию.

Правительство РФ внесло изменения в правила призыва на срочную службу. Согласно новому постановлению, решение о направлении гражданина в армию будет действовать в течение двух призывных кампаний — осенней и весенней. Это значит, что если призывник не был отправлен в армию в текущую кампанию, его могут призвать в следующую в течение года. Таким образом, решение, принятое призывной комиссией, сохраняет свою силу до следующего периода призыва.

Министерство обороны РФ также объявило о запуске системы единого воинского учета, что, по словам министра обороны Андрея Белоусова, стало важным шагом в цифровизации военного управления. Новый реестр позволит централизованно хранить и обновлять данные о гражданах, подлежащих воинскому учету. Повестки теперь будут дублироваться в электронном виде, а граждане могут получать уведомления через Госуслуги.

Вместе с этим вступили в силу новые штрафы за нарушения учета, включая несообщение о смене места жительства и неявку в военкомат.

Кроме того, Минобороны увеличило план набора контрактников на 2025 год, подчеркнув важность дополнительной финансовой поддержки для привлечения добровольцев.

Александр Борисов
журналист

