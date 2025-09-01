В Новосибирске при поддержке партии «Новые люди» прошло рекордное занятие по йоге

В Новосибирском ТРЦ «Сибирский Молл» прошло рекордное занятие по йоге. Оно объединило почти 700 любителей здорового образа жизни и спорта. Профессиональные тренеры провели занятия для участников с любым уровнем подготовки, включая новичков. Фестиваль, организованный фондом «Экосфера», поддержала партия «Новые люди».

«Мы хотим, чтобы массовый спорт был доступен людям разных возрастов. Йога с каждым годом становится популярнее у новосибирцев. Сегодня мы проводим яркую тренировку и заодно ставим рекорд Сибири. Это ещё один повод, чтобы о нашем замечательном городе чаще говорили на федеральном уровне», — рассказывает депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Центральным событием стала массовая практика йоги на специально оборудованной сцене. Под руководством опытных инструкторов участники погрузились в мир асан, улучшая гибкость, укрепляя тело и находя душевное равновесие.

Также гости фестиваля посетили разнообразные тематические зоны. В зоне гвоздестояния желающие смогли безопасно познакомиться с древней практикой. На мастер-классе по самомассажу новосибирцы учились техникам релаксации и снятия напряжения. Зона стретчинга предлагала индивидуальные консультации и групповые занятия для улучшения гибкости. Освежиться и подкрепиться гости могли у смузи-бара, предлагавшего свежевыжатые соки, травяные чаи и полезные снеки.

Информационные стенды знакомили участников с различными направлениями йоги, а яркая фотозона позволила запечатлеть памятные моменты праздника здоровья.

«Партия "Новые люди" всегда поддерживает инициативы, направленные на здоровье горожан и создание доступной, комфортной среды для досуга и развития. "ЙогаФест"— это прекрасный пример того, как можно объединить людей. Мы рады были помочь с проведением такого открытого занятия по йоге, где каждый мог снять стресс. Такие события должны стать доброй традицией в Новосибирске», — резюмирует Дарья Карасева.