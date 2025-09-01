В рамках «Технопрома» обсудили развитие молодежной политики и патриотического туризма

Исполняющая обязанности ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Светлана Сергеевна Янкелевич провела рабочую встречу с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Викторовной Петровой. Ключевыми темами продуктивного диалога стали вопросы реализации молодежной политики и развитие патриотического туризма на базе вуза.

В ходе беседы были обсуждены перспективные направления молодежной политики, которые курирует университет. Особое внимание стороны уделили развитию патриотического туризма как эффективного инструмента воспитания и профессиональной ориентации студенческой молодежи. Светлана Сергеевна ознакомила замминистра с имеющимся у СГУГиТ потенциалом в этой сфере, включая уникальные геоинформационные разработки и экспертные компетенции, которые могут быть применены для создания новых маршрутов и образовательных программ.

– Ольга Викторовна подчеркнула важность развития данного направления. Особое внимание было обращено на то, что потенциал патриотического туризма является мощным инструментом формирования гражданской позиции и профессиональной ориентации молодых людей. Патриотический туризм позволяет студентам погружаться в историю своей страны, укреплять чувство гордости за родину и развивать навыки межкультурного общения,– поделилась и.о. ректора СГУГиТ Светлана Сергеевна Янкелевич.