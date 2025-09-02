Десять дней до выборов в Новосибирске: агитмобиль, на котором живого места нет

Предвыборная гонка в Новосибирской области близится к завершению и читатели Сиб.фм продолжают делиться интересными примерами того, как кандидаты в депутаты стараются привлечь избирателей. Сегодня они нашли агитационный автомобиль одной из партий, которому показалось мало бортов и кузова для расклейки плакатов. Поэтому агитаторы наклеили их еще и на стекла.

Само по себе размещение агитации на личном транспорте. Здесь агитационные материалы должны соответствовать тем же требованиям, что и везде: выпуск на территории России, указание информации об изготовителе и заказчике. И так далее. Также ее нельзя размещать ближе 50 метров от избирательных участков, поэтому водителю придется дважды подумать перед тем, как припарковаться в конце следующей недели где-нибудь возле школы.

И все-таки – можно ли лепить плакаты на стекла?

Тут в дело вступают уже ПДД, а не законы о выборах. Возможно, кто-то скажет, что это ограничение обзора водителя – хотя стекла, как мы видим, задние.

Так или иначе, это авто, по словам местных, стоит здесь уже давно и никуда не едет.