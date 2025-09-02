Экс-топ-менеджеры АСВ признали хищение доходов «Аквамира» на ₽4 млрд

ФСБ завершила расследование масштабного уголовного дела о хищении средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир». Общая сумма ущерба по делу достигла четырех миллиардов рублей.

Все девять фигурантов, в числе которых два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ), полностью признали свою вину. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, насчитывает около 50 томов и сосредоточено вокруг одного эпизода. В ближайшее время обвиняемые приступят к ознакомлению с материалами следствия. Об этом сообщает "РБК-Новосибирск".

В октябре 2024 года в Москве был задержан Александр Попелюх, занимавший пост заместителя генерального директора АСВ и ранее бывший заместителем прокурора Новосибирской области. Поводом для задержания послужили вопросы о схеме управления аквапарком, который перешел под контроль АСВ в ходе процедуры банкротства. Позже был задержан еще один замгендиректора АСВ — Ольга Долгалева.

Помимо них, были задержаны конкурсный управляющий компании «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин, управляющая аквапарком, генеральный директор ООО «Белая Сфера-Констракшн» Наталья Муханова, а также Аркадий Тарабрин и глава «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран.

По данным следствия, махинации были связаны с деятельностью Евгения Богорада, экс-руководителя сибирского филиала государственной компании «ФТ-центр» при Росимуществе. Богорад и Попелюх были давними знакомыми. Летом 2024 года при задержании Богорада по другому делу о мошенничестве у него изъяли телефон, в котором обнаружили переписку с Попелюхом.

АСВ стало управлять аквапарком в рамках банкротства его собственника и застройщика — компании «ВДТ Строй». Непосредственную эксплуатацию объекта осуществляла фирма «Белая Сфера-Констракшн».

Компания «ВДТ Строй» была признана банкротом в 2019 году с долгами около 4,5 миллиарда рублей. Срок конкурсного производства продлен до февраля 2026 года. В настоящее время практически весь реестр требований кредиторов «ВДТ Строя» контролирует структура предпринимателя Александра Манцурова — ООО «Сеан». С 2025 года функции управляющей организации аквапарка вновь выполняет «ВДТ Строй».

