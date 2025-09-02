Холодный дождливый вторник ждёт жителей Новосибирска

Первый осенний месяц в Новосибирске начался с типичной для региона погоды: прохлады и дождей.

По данным синоптиков, начало сентября будет переменчивым, с частыми осадками. В первые несколько дней в городе и области ожидаются кратковременные грозовые дожди, а температура воздуха будет соответствовать сезонным нормам.

Намечен перелом к лучшему к концу недели: прогнозируется рост атмосферного давления, уменьшение облачности и прекращение дождей, что позволит воздуху немного прогреться. В целом, средняя температура первой декады сентября составит +11...+14°C. Ночью столбики термометров покажут +5...+12°C, днем — от +15 до +22°C, при этом осадки возможны практически ежедневно.

Метеорологи не исключают шанс наступления «бабьего лета» во второй половине месяца. Исторически для Новосибирска характерны периоды потепления до +25 градусов в этот период. Однако точный характер и продолжительность потепления будут зависеть от множества факторов, поэтому более детальные прогнозы пока остаются приблизительными. Горожанам советуют следить за обновлениями погоды, сохраняя надежду на возвращение тепла.

