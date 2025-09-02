Каждый третий россиянин заинтересован в семейном счете для совместных трат

Согласно результатам опроса, проведенного ВТБ, каждый третий россиянин (31%) заинтересован в открытии совместного счета для управления семейным бюджетом.

Более 20% респондентов уже имеют такие счета, причем наибольшее количество пользователей зарегистрировано в Центральном округе и Москве. Основные причины для открытия совместного счета включают возможность быстро достигать финансовых целей (26%), удобство контроля расходов (22%) и прозрачность трат (18%).

Опрос также показал, что россияне готовы выделять от 10% до 20% своего дохода на совместные расходы, при этом 8% респондентов согласны направлять более 20%, а 7% — минимальные 5%. Почти половина опрошенных считает важными уведомления о транзакциях, 45% ожидают возможности установки лимитов на траты, а 44% хотят простого управления несколькими пользователями.

В ответ на растущий интерес к совместным счетам банк анонсировал запуск нового семейного счета, который позволит клиентам совместно пополнять и расходовать средства. Об этом в преддверии ВЭФ-2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Этот счет можно будет открыть не только членами семьи, но и близкими и друзьями, включая детей от 6 лет. Родители смогут контролировать траты своих детей, устанавливать лимиты и следить за безопасностью транзакций. Владелец счета сможет видеть все операции, в то время как остальные пользователи будут отслеживать только свои транзакции. Также предусмотрена возможность выбора категорий для начисления кешбэка, который поступает на совместный счет.

«Мы видим, что семьянинам необходим удобный инструмент для трат, чтобы каждый мог эффективно управлять финансами. Предварительные исследования показали, что наибольший интерес к продукту проявили клиенты в возрасте 32–48 лет, которые чаще всего копят совместно с супругами и отмечают, что общий счет делает достижение крупных финансовых целей более быстрым и простым», — отметил Алексей Охорзин.