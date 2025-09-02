На новосибирской набережной партия «Новые люди» провела яркий фестиваль уличной культуры

Концерт лучших новосибирских артистов, интерактивные площадки и конкурс авторской песни — так прошёл фестиваль уличной культуры на Михайловской набережной. Его организовали в рамках музыкального проекта «Голос города». Инициативу поддержала партия.

Проект «Голос города» заключается в том, что в скверах и парках Новосибирска и области работали открытые сцены. Там всё лето выступали уличные артисты: музыканты, вокалисты, танцоры, представители оригинального жанра. Лучшие из них выступили на итоговом концерте на набережной.

«За сезон мы провели десятки концертов. Проект постепенно набирает обороты, к нему присоединяются всё больше артистов. Многие из них не знали до этого, как выйти на широкую аудиторию. Поэтому такие фестивали — отличная возможность порадовать новосибирцев своим замечательным творчеством. Продолжим концерты, пока позволит погода. А затем переведём наш проект в формат квартирников», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Помимо концерта на главной сцене прошёл конкурс авторской песни. На нём жюри выбрало 10 лучших исполнителей, которые смогли выступить на главной сцене фестиваля. Победители получили не только ценные призы, но и возможность представить Новосибирскую область на межрегиональном этапе конкурса. Лучшие исполнители из 12 регионов страны встретятся на большом финале в Томске.

«Для нас было важно создать открытое пространство, где уличные артисты могли бы найти свою аудиторию. Благодаря пяти площадкам в Новосибирске и Бердске этим летом выступили сотни вокалистов, музыкантов, жонглёров и чтецов. Спасибо всем, кто был частью этого проекта», — подчеркнула руководитель проекта «Голос города» в Новосибирске Агния Савиных.

Одновременно для гостей работали несколько интерактивных площадок. Участники фестиваля могли создать своими руками уникальные украшения, освоить технику изготовления свечей и заняться живописью. А новосибирские производители представили свою продукцию. Например, керамическую посуду ручной работы и вязаные игрушки.

Узнать больше о проекте, о местах и времени будущих концертов, а также записаться на вступление можно на странице «Голоса города» во «ВКонтакте» https://vk.com/golosgoroda_nsk