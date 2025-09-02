82.76% -1.2
сегодня 13:42
общество

На новосибирской набережной партия «Новые люди» провела яркий фестиваль уличной культуры

Фото пресс-службы партии «Новые люди»

Концерт лучших новосибирских артистов, интерактивные площадки и конкурс авторской песни — так прошёл фестиваль уличной культуры на Михайловской набережной. Его организовали в рамках музыкального проекта «Голос города». Инициативу поддержала партия.

Проект «Голос города» заключается в том, что в скверах и парках Новосибирска и области работали открытые сцены. Там всё лето выступали уличные артисты: музыканты, вокалисты, танцоры, представители оригинального жанра. Лучшие из них выступили на итоговом концерте на набережной.

«За сезон мы провели десятки концертов. Проект постепенно набирает обороты, к нему присоединяются всё больше артистов. Многие из них не знали до этого, как выйти на широкую аудиторию. Поэтому такие фестивали — отличная возможность порадовать новосибирцев своим замечательным творчеством. Продолжим концерты, пока позволит погода. А затем переведём наш проект в формат квартирников», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области, лидер фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Фото На новосибирской набережной партия «Новые люди» провела яркий фестиваль уличной культуры 2

Помимо концерта на главной сцене прошёл конкурс авторской песни. На нём жюри выбрало 10 лучших исполнителей, которые смогли выступить на главной сцене фестиваля. Победители получили не только ценные призы, но и возможность представить Новосибирскую область на межрегиональном этапе конкурса. Лучшие исполнители из 12 регионов страны встретятся на большом финале в Томске.

«Для нас было важно создать открытое пространство, где уличные артисты могли бы найти свою аудиторию. Благодаря пяти площадкам в Новосибирске и Бердске этим летом выступили сотни вокалистов, музыкантов, жонглёров и чтецов. Спасибо всем, кто был частью этого проекта», — подчеркнула руководитель проекта «Голос города» в Новосибирске Агния Савиных.

Фото На новосибирской набережной партия «Новые люди» провела яркий фестиваль уличной культуры 3

Одновременно для гостей работали несколько интерактивных площадок. Участники фестиваля могли создать своими руками уникальные украшения, освоить технику изготовления свечей и заняться живописью. А новосибирские производители представили свою продукцию. Например, керамическую посуду ручной работы и вязаные игрушки.

Узнать больше о проекте, о местах и времени будущих концертов, а также записаться на вступление можно на странице «Голоса города» во «ВКонтакте» https://vk.com/golosgoroda_nsk

Галина Дидан
Журналист

