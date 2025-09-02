82.76% -1.2
сегодня 13:40
общество

Новосибирская армрестлерша Екатерина Никишева поборется за 10 миллионов в шоу «Титаны» на ТНТ

Фото: ТНТ

Чемпионка Европы и мира по армрестлингу Екатерина Никишева из Новосибирста станет участником третьего сезона масштабного спортивного реалити «Титаны» на телеканале ТНТ. Спортсменка поборется за главный приз в 10 миллионов рублей.

Для Никишевой участие в проекте стало долгожданным возвращением в большой спорт после вынужденного перерыва. Как отметила спортсменка, шоу уникально тем, что популяризирует спорт и здоровый образ жизни, мотивируя молодое поколение стремиться к физическому и духовному развитию.

Особенностью нового сезона станут масштабные декорации, включая впечатляющий водный объект, превосходящий по сложности все предыдущие сооружения проекта. Трансляция нового сезона шоу «Титаны» с участием новосибирской спортсменки скоро начнется на ТНТ.

Ранее сообщалось, что ТНТ снимает новогодний мюзикл-путешествие по любимым фильмам.

1
Кристина Уколова
Журналист

