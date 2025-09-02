Новосибирская область лидирует по спросу на учителей

С января по август текущего года четверть всех педагогических вакансий в Сибири была открыта в Новосибирской области.

Так, согласно данным аналитиков hh.ru, в регионе за этот период появилось 5,6 тыс вакансий для учителей, что сделало его лидером по спросу на педагогов.

Рынок труда в области остается сбалансированным: на одну вакансию в среднем приходится 5,2 резюме. Новосибирская область также входит в число лидеров по уровню оплаты труда педагогов, предлагая зарплату около 50 тыс рублей.

