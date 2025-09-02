Новосибирский строитель выиграл миллион рублей в лотерею

Сибиряк потратит выигранные деньги на ремонт.

Строитель из Новосибирской области выиграл один миллион рублей в 1607-м тираже лотереи. Мужчина, увлекающийся лотереями, долго не мог поверить в свою удачу. Проверив билет через мобильное приложение, он обратился в точку продаж для подтверждения и убедился в выигрыше.

Мужчина, работающий монтажником сантехники, планирует потратить выигранные деньги на ремонт в своей квартире, пишет пресс-служба «Столото».

