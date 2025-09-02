Новосибирцы смогут летать в Китай без виз с 15 сентября

С 15 сентября 2025 года граждане России с действующим загранпаспортом смогут посещать Китай без виз на срок до 30 дней.

Пробный безвизовый режим, о котором сообщило МИД КНР, будет действовать в течение года с возможностью продления при успешной реализации.

Новосибирцы получают уникальную возможность для туристических поездок — перелет до Пекина занимает около четырех часов, преодолевая расстояние почти в 3 тысячи километров. При доступной стоимости авиабилетов жители города могут организовать даже поездку на выходные: улететь в субботу, посетить знаменитые рестораны пекинской утки и вернуться к рабочему понедельнику.

Решение о безвизовом режиме было принято на фоне встречи президента России Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в резиденции «Чжуннаньхай» в Пекине. Эксперты рассматривают этот шаг как важный этап в развитии туристического и делового обмена между двумя странами.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске построят китайское хранилище автозапчастей.