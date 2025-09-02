Отремонтированный мост в Ордынском районе Новосибирской области открыли досрочно

Досрочно открыли отремонтированный мост в Ордынском районе.

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в Ордынском районе завершен капитальный ремонт моста на трассе «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

Уточняется, что мост является важным транспортным узлом, через который ежедневно проезжает около трех тысяч автомобилей. Подрядчики обновили конструкцию, отремонтировав опоры, заменив балки и укрепив насыпь, также они установили систему водоотведения и новую проезжую часть.

