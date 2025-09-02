82.76% -1.2
сегодня 05:30
проиcшествия

Пассажирский самолёт Ил-12 потерпел крушение 77 лет назад в Новосибирске

Фото: Авиационно-технический музей

2 сентября 1948 года в новосибирском аэропорту произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб один человек.

Самолет Ил-12 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение сразу после взлёта. Об этом пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Воздушное судно было изготовлено в том же году на Московском машиностроительном заводе и входило в состав 40-го авиаотряда 1-й Московской авиагруппы Гражданского воздушного флота. В тот день лайнер выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Москва с промежуточными посадками в Чите, Иркутске, Новосибирске, Омске и Свердловске.

В 00:15 по местному времени самолёт начал взлёт, но после прохождения 750 метров на скорости 140–145 км/ч командир экипажа отдал распоряжение убрать шасси и отключить фары. Бортмеханик, действуя без команды, заранее уменьшил мощность двигателей, что привело к резкой потере скорости. Самолёт начал падать, ударился о землю стойками шасси, которые не успели полностью убраться. От удара разрушились лопасти винтов и правое крыло, после чего воздушное судно перевернулось.

В результате происшествия один пассажир погиб от попадания лопасти винта, ещё пять человек получили тяжёлые травмы.

Комиссия по расследованию назвала среди причин катастрофы недостаточное знание экипажем особенностей взлётной полосы и отсутствие предварительного инструктажа, что могло привести к ошибочным действиям бортмеханика.

Денис Дычаковский
Журналист

