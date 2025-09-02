82.76% -1.2
сегодня 09:15
проиcшествия

Патрульный автомобиль попал в ДТП на улице Советской в Новосибирской области

Фото: представлено для Сиб.фм

В Искитиме заметили автомобиль полицейских, который попал в аварию.

Сегодня утром, 2 сентября, в Искитиме Новосибирской области на улице Советской произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции.

По кадрам, которые прислали очевидцы в редакцию Сиб.фм, видно, что машина получила механические повреждения в результате столкновения: смятый и покореженный бампер, возможно, поврежден капот. Также позади автомобиля стоит грузовик, с которым и могло произойти столкновение.

Официальных комментариев от пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области пока нет.

Напомним, что в Новосибирской области скончался второй пострадавший в бердской аварии.

0
Александр Борисов
журналист

