Первая ПДМ большой грузоподъемности от БЕЛАЗа заработала в экстремальных условиях Норильска

В Норильске приступила к работе первая в истории опытная погрузочно-доставочная машина (ПДМ), разработанная и созданная холдингом «БЕЛАЗ» специально для экстремальных условий подземных рудников «Норникеля». Это не просто новая техника — это символ индустриального партнерства между двумя странами и важный шаг в реализации программы импортозамещения в высокотехнологичном горном машиностроении.

«Погрузочно-доставочная машина МоАЗ-4076 — это первый опытный образец ПДМ большой грузоподъемности, произведенный в составе холдинга «БЕЛАЗ». Она создана по заказу «Норникеля» и в плотном сотрудничестве между нашими компаниями. Были учтены все наши требования: машина адаптирована под специфику наклонных, сложных по рельефу выработок норильских шахт. Всего на разработку, производство и доставку ушло более года, но результат того стоил», — рассказывает Андрей Скоков, руководитель проектов Заполярного филиала.

Мощность новой ПДМ — 470 лошадиных сил, масса — 55 т. Она способна перевозить до 17,2 т горной массы за один рейс — показатель, ранее доступный только лучшим импортным аналогам. Благодаря высокой маневренности и компактным габаритам эффективно работает на уклонах, что важно в условиях Заполярья.

Особое внимание уделено безопасности: кабина выполнена по международным стандартам ROPS и FOPS, оснащена системами контроля слепых зон и предотвращения столкновений и наезда, а также горным тормозом. Эти решения соответствуют самым строгим требованиям федерального законодательства по безопасности горной техники и позволяют минимизировать риски для персонала в сложных подземных условиях.

Новые возможности ПДМ уже оценивают специалисты шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский», где ведется добыча важного компонента в производстве закладочной смеси для нужд рудников Заполярного филиала. Машина должна выполнять объем работы трех смен. В сутки ей предстоит совершить 120–140 циклов загрузки, то есть за одну смену до 140 ковшей. Это высокая производительность, которой раньше не достигали на аналогичных участках. Такой темп может кардинально изменить подход к организации подземных работ. При этом автоматизированная система управления, которая будет развиваться в рамках дальнейшего сотрудничества, откроет путь к еще более эффективным и безопасным режимам эксплуатации.

Эксплуатировать ПДМ будут квалифицированные машинисты шестого разряда, прошедшие инструктаж под руководством представителей завода-изготовителя.

Поставка новой техники стала возможной благодаря подписанному в январе 2025 г. соглашению о расширении сотрудничества между «Норникелем» и БЕЛАЗом. Если ранее белорусская техника поставлялась в основном в виде карьерных самосвалов для открытых работ, то теперь партнеры делают ставку на специализированную подземную технику, включая перспективные электрические автономные машины на аккумуляторах, которые в будущем помогут снизить углеродный след и улучшить экологическую ситуацию в Арктике.