Первое полугодие с убытками закончила треть новосибирских бизнесов

По итогам первого полугодия более 30% компаний Новосибирской области сработали в убыток.

Соответствующие данные опубликовал Новосибирскстат.

Несмотря на это, совокупный финансовый результат бизнеса в регионе продемонстрировал значительный рост. Сальдированная прибыль (прибыль за вычетом убытков) составила 171,6 миллиарда рублей, что на 57,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Статистика показывает, что 69,5% организаций получили прибыль на общую сумму 200,9 миллиарда рублей, что на 42,8% больше, чем годом ранее. Наибольший вклад в этот положительный результат внесли предприятия сфер транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, а также добычи полезных ископаемых.

В то же время 30,5% компаний закончили полугодие с убытком, который составил 29,3 миллиарда рублей. Этот показатель сократился на 7,3% в годовом исчислении. Наиболее проблемными сферами оказались торговля, ремонт автотранспорта, а также часть предприятий обрабатывающей и добывающей отраслей.

