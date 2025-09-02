ВТБ расширил действие программы по финансированию индивидуального жилищного строительства. За время пилотного проекта с апреля 2025 года банк заключил 253 сделок на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2025.

Как отметил топ-менеджер, рынок индивидуального строительства демонстрирует рост, это отражается в увеличении числа заявок и объёмов финансирования со стороны банков. Средняя стоимость частного дома достигает 8 млн рублей, а средняя сумма кредитного соглашения — 6,5 млн рублей. Чаще всего в программе финансирование получают объекты в Ленинградской, Московской, Владимирской областях и Республике Башкортостан. Средняя площадь домов — около 100 кв. м, в основном они одноэтажные. Средний срок строительства дома – около 9 месяцев.

В августе 2024 года банк запустил пилотный проект в рамках программы ДОМ.РФ, которая позволяет возмещать недополученные доходы по кредитам, выданным подрядчикам на строительство ИЖС.