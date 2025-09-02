Сотрудники выездного сервиса проходят в день путь леопарда

Специалисты выездного сервиса ВТБ в среднем проходят пешком и проезжают от 15 до 60 км в день, чтобы обслужить до 15 клиентов. Такое же расстояние могут преодолевать дальневосточные леопарды.

Леопарды также способны ежедневно преодолевать большие расстояния. В среднем их маршрут составляет 15 км в день. Однако в 2023 году камера в национальном парке «Земля леопарда» зафиксировала рекордный дневной переход леопарда Герды – 56 км. При этом хищник может развивать скорость до 60 км/ч и прыгать на 5,7 м в длину.

ВТБ – участник программы «Хранители леопарда» дирекции заповедников «Земля леопарда». Банк опекает семью больших кошек: маму и ее троих котят. Ранее в социальных медиа выбрали имя главе кошачьего семейства, ее сыну и дочери – Герда, Феникс и Сиерра. Третьего котенка назовут, когда станет известен его пол. В преддверии ВЭФ банк запускает имиджевую кампанию «Время быть заметным», чтобы привлечь внимание к возвращению исчезающих видов на карту будущего. В России осталось около 120 дальневосточных леопардов — самых редких больших кошек планеты.