Спрос на экспресс-гарантии для бизнеса вырос на 25%

Развитие документарных продуктов стало одним из ключевых факторов поддержки российского предпринимательства, обеспечивая надежность сделок и стимулируя рост новых проектов. Об этом сообщил в преддверии ВЭФ-2025 член правления ВТБ Руслан Еременко. За пять лет банк предоставил клиентам среднего и малого бизнеса гарантии и аккредитивы более чем на 3 трлн рублей.

Банк продолжает активно поддерживать малый и средний бизнес, предоставляя гарантии, которые позволяют предпринимателям выполнять обязательства перед партнерами и заказчиками. Не менее важным является возможность проведения расчетов с использованием аккредитивов, как на территории РФ, так и в международных сделках.

«Банковские гарантии и аккредитивы стали эффективными инструментами повышения финансовой устойчивости среднего и малого бизнеса. За несколько лет цифровизация сделала их максимально доступными для предпринимателей по всей стране и упростила участие бизнеса в государственных и коммерческих проектах», – отметил Руслан Еременко.

По словам топ-менеджера, переход к дистанционному оформлению продуктов стал стандартом на банковском рынке. Технология позволяет получить электронную экспресс-гарантию в течение нескольких часов без необходимости посещать отделение банка. В 2025 году спрос на такие гарантии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество продаж приходится на гарантии исполнения, необходимые для подтверждения надежности бизнеса при заключении контрактов на поставку товаров и услуг.

По данным банка, основные объемы гарантий получили предприятия транспортной и инфраструктурной отраслей (28%), торговли (18%), машиностроения и металлообработки (13%), а также жилищного и коммерческого строительства (12%).