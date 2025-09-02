Стали известны самые высокооплачиваемые сферы в Новосибирске

В Новосибирске назвали высокооплачиваемые сферы.

По данным Новосибирскстата, за первое полугодие, самые высокие зарплаты в Новосибирской области получают работники сферы информации и связи — около 154 тыс рублей в месяц.

Также в тройку лидеров также вошли финансы и страхование (129 308 рублей) и профессиональная, научная и техническая деятельность (92 264 рубля).

Средняя зарплата в регионе составляет 83 303 рубля. К числу высокооплачиваемых направлений относятся также добыча полезных ископаемых (97 669 рублей) и государственное управление (78 914 рублей).

