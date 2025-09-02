82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 13:19
пробки
5/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
82.76% -1.2
сегодня
02 сентября, 13:19
пробки
5/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 80.42 | eur 94.38
сегодня 10:59
общество

Стали известны самые высокооплачиваемые сферы в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске назвали высокооплачиваемые сферы.

По данным Новосибирскстата, за первое полугодие, самые высокие зарплаты в Новосибирской области получают работники сферы информации и связи — около 154 тыс рублей в месяц.

Также в тройку лидеров также вошли финансы и страхование (129 308 рублей) и профессиональная, научная и техническая деятельность (92 264 рубля).

Средняя зарплата в регионе составляет 83 303 рубля. К числу высокооплачиваемых направлений относятся также добыча полезных ископаемых (97 669 рублей) и государственное управление (78 914 рублей).

Напомним, что некоторые пенсионеры Новосибирской области получат две пенсионные выплаты за месяц.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.