Стали известны самые высокооплачиваемые сферы в Новосибирске

В Новосибирске назвали высокооплачиваемые сферы.
По данным Новосибирскстата, за первое полугодие, самые высокие зарплаты в Новосибирской области получают работники сферы информации и связи — около 154 тыс рублей в месяц.
Также в тройку лидеров также вошли финансы и страхование (129 308 рублей) и профессиональная, научная и техническая деятельность (92 264 рубля).
Средняя зарплата в регионе составляет 83 303 рубля. К числу высокооплачиваемых направлений относятся также добыча полезных ископаемых (97 669 рублей) и государственное управление (78 914 рублей).
