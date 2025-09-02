Цементный завод Искитима подвел итоги работы за семь месяцев 2025 года

За период с января по июль АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») произвело 670 тыс. тонн цемента – на 15% меньше, чем за семь месяцев 2024 года. Объем отгрузок также упал на 15% и составил 664 тыс. тонн.

Снижение показателей связано с влиянием ряда рыночных факторов. В их числе высокая ключевая ставка Центрального банка России, сокращение числа новых строительных проектов, усиление конкуренции с казахстанскими производителями цемента.

Вместе с тем, в текущих экономических условиях АО «Искитимцемент» ведет стабильную работу, сохраняя коллектив и выполняя перед ним все принятые обязательства, а также снабжая потребителей качественными стройматериалами.

Продукция предприятия применяется при реализации крупных проектов жилищного, инфраструктурного, промышленного и коммерческого строительства, при производстве железобетонных изделий, товарного бетона и сухих строительных смесей. Цемент отгружается в Новосибирскую и Омскую области, Алтайский край. В 2025-м завод продолжает поставки на строительство восточного обхода Новосибирска и четвертого моста через реку Обь.

В начале года заводом запущено производство новинок – композиционного портландцемента ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 32,5Б и комплексного минерального вяжущего КМВ, используемого в дорожном строительстве для укрепления и стабилизации грунтов. На сегодняшний день в ассортименте предприятия 12 видов продукции.

Наиболее востребованными на рынке остаются бездобавочные цементы, предназначенные для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций.

Кроме того, увеличилась доля сепарированного цемента в общем объеме реализации. Повышения показателя удалось достичь за счет запуска второй на предприятии сепараторной установки, смонтированной на цементной мельнице № 5. Напомним, до июля 2024-го на цемзаводе Искитима работал один сепаратор – на цементной мельнице № 6, который был введен в строй в 2020 году.

Продукция цементного завода отгружается автомобильным и железнодорожным транспортом. В непростой ситуации, сложившейся на рынке ж/д перевозок, предприятие активно развивает автодоставку: оптимизирует логистику, обновляет собственный парк цементовозов и улучшает сервис.

Продолжается реализация масштабной инвестиционной программы в целях модернизации производства и повышения уровня его экологической безопасности. Ведутся работы по техническому перевооружению аспирации колосникового холодильника вращающейся печи № 8 и замене газовой горелки на печи № 7, а также по оснащению печных агрегатов автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ.

Предприятие по-прежнему участвует в федеральном проекте «Производительность труда», занимается подготовкой и проведением необходимых мероприятий.

В частности, успешно завершилось внедрение стандарта операционной процедуры обслуживания оборудования в отделе технического контроля: разработан эффективный механизм коммуникации при возникновении неисправностей, составлены карты стандартизированных рабочих процессов для определения сроков схватывания цемента и проведения приемо-сдаточных испытаний. В июле реализация аналогичного проекта, направленного на внедрение стандартов операционных процедур, началась в заводской лаборатории.

В цехах «Обжиг», «Сырьевой», «Помол» и «Погрузка» проводятся мероприятия по снижению удельного расхода сжатого воздуха и оптимизации технологических процессов на компрессорных станциях.

Для участия в федеральном проекте «Чистый воздух» специалисты предприятия готовят предложения по квотам, проводят расчеты с использованием оборудования и технологий, описанных в справочнике наилучших доступных технологий для цементной отрасли, анализируют работу газоочистных установок. Руководство компании ищет оптимальные и наиболее эффективные способы решения поставленных задач. Отметим, что, благодаря уже принятым на предприятии мерам в рамках программы повышения экологической эффективности, достигнуты устанавливаемые концентрации и снижение массы выбросов отдельных маркерных загрязняющих веществ.

На предприятии успешно завершены плановые работы по ремонту и техническому обслуживанию оборудования. В «Обжиге» проведены комплексные ремонты печей № 6, 7 и 9. В цехах «Сырьевой» и «Помол» отремонтировано более 50% мельничного парка. До конца года работы пройдут также на крановой мешалке № 3 и грейферных кранах объединенного склада. Все проведенные и намеченные мероприятия направлены на повышение эффективности производства и обеспечение стабильного функционирования оборудования.

«В сложных рыночных обстоятельствах мы сохраняем устойчивые позиции благодаря неизменно высокому качеству продукции, гибкости производства и постоянной модернизации цехов. Полностью выполненная ремонтная программа позволяет нам гарантировать бесперебойные поставки цемента потребителям, – отмечает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – В настоящее время мы фокусируемся на оптимизации издержек, повышении производительности труда и готовности адаптироваться к любым изменениям на рынке. «Искитимцемент» продолжит обеспечивать строительный комплекс Сибири качественными материалами, оставаясь надежным бизнес-партнером».