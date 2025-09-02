Ущерб от браконьерства в Новосибирской области поднялся на 20%

С начала 2025 года ущерб от незаконной охоты в Новосибирской области достиг 9,26 миллиона рублей.

Этот показатель на 20,6% превышает сумму ущерба, зафиксированную за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет "РБК-Новосибирск".

За первые шесть месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано 336 нарушений правил охоты, что на 23,5% больше, чем годом ранее. При этом специалисты министерства природных ресурсов выявили 20 эпизодов незаконной охоты, что, напротив, на 21,42% меньше, чем в первом полугодии 2024-го.

В сфере административных правонарушений зафиксирован значительный рост: в текущем году должностными лицами возбуждено и рассмотрено 619 дел, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (340 дел). Количество возбужденных уголовных дел по фактам браконьерства осталось практически на том же уровне — 19 в 2025 году против 18 в 2024-м.

Наиболее резонансным инцидентом года стало задержание в феврале группы браконьеров, незаконно добывших пять косуль. Ущерб от их действий оценивается в 840 тысяч рублей. По данному факту в настоящее время продолжается следствие.

